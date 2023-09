Gammelbomber: Wieder Tonnen kaputter Ware entdeckt

„Ohne Kühlung sind die Früchte bereits am nächsten Tag kaputt“, so ein Experte. Eine Lieferung von Tiefkühlfleisch und Frühlingsrollen wurde lediglich gekühlt, nicht aber gefriergelagert transportiert - die Kühlkette damit unterbrochen. Drei Fahrer aus Polen und der Slowakei konnten nicht einmal belegen, woher ihre Ladung kommt. Alle Waren wurden ein Fall für die Müllverbrennung. Wenigstens kommen sie so noch als Fernkälte den Wienern zugute.