„So heiß haben wir es hier noch nie erlebt“

Kein Problem für den Bregenzer.„Vor dem Abflug standen noch Leistungstests durch den Verband auf dem Programm“, verrät der 25-Jährige. „Die Ergebnisse haben gezeigt, dass meine Grundlagenwerte aktuell viel besser sind als im Vorjahr zur selben Zeit. Ich bin jetzt schon deutlich weiter.“ Eine Steigerung im Vergleich zu 2023 wird es auch, brauchen, will sich der Heeressportler seinen Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris erfüllen.