Mehrheit der FPÖ-Wähler würde sogar Kickl „opfern“

Kickl führt in der Kanzlerfrage

Könnte man in Österreich den Bundeskanzler direkt wählen, so wäre Kickl laut der Umfrage bei allen 1000 Befragten mit 23 Prozent knapp vor Karl Nehammer (22 Prozent) und Andreas Babler (21 Prozent) an erster Stelle. Als gesamte Partei findet sich die FPÖ laut der aktuellen OGM-Umfrage mit 29 Prozent indes klar am Platz an der Sonne wieder. Erst mit einem Respektabstand von vier Prozent bzw. acht Prozent folgt danach die SPÖ mit Andreas Babler (25 Prozent) bzw. die ÖVP mit Karl Nehammer (21 Prozent).