Jetzt bloß nicht am Kickl-Köder verschlucken

Okay, Kickl hatte seinen Spaß. Seine Neujahrsgaudi in der Grazer Schwarzlhalle wurde zur Genüge rauf und runter besprochen. Jetzt sollte sich bloß keiner an den von der FPÖ listig ausgelegten Ködern verschlucken. Wahlkampfreden waren noch selten Leckerbissen der Weltklugheit.