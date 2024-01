Bürokratisches Kartenspiel - die Gesundheit zählt

Mit Karten und Ausweisen ist das hierzulande so eine Sache. Manche müssen einmalig aktualisiert und auf den letzten Stand der Dinge gebracht werden. Andere bedürfen einer regelmäßigen Erneuerung, während wiederum andere eine halbe Ewigkeit gelten. Wer etwa noch mit dem „rosanen Papierdeckel“ sein Auto durch die Straßen lenkt, der hat seinen Führerschein auf jeden Fall vor dem 1. März 2006 gemacht und muss ihn spätestens 2033 tauschen. Seitdem wird nämlich nur noch die handliche und Geldtaschen-taugliche Scheckkarte ausgegeben. Jene, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgegeben wurden, sind 20 Jahre gültig. Alle ab 20. Jänner 2013 ausgestellten auf 15 Jahre befristet. So weit, so verwirrend? In der Praxis sind zwei Punkte von besonderer Relevanz: Kosten und Voraussetzungen. Der Umstieg auf die Scheckkarte kostet 49,50 Euro, Voraussetzungen dafür benötigt man keine, was uns wieder direkt zum Thema Gesundheit bringt.