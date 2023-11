Neue Abgabe: Wenn der GIS-Mann nicht mehr klingelt

Zum Thema GIS hat so ziemlich jeder seine eigene Geschichte. Meine ist nicht unbedingt rühmlich. Wie viele andere auch habe ich mich nach meinem Umzug nach Wien so gut wie möglich vor der öffentlich-rechtlichen Gebührenabgabe gedrückt. Dass mein Fernseher in der Realität so gut wie nie lief und das Radio maximal morgens zum Kaffeemachen eingeschaltet wurde, war schon damals egal. Sind die Geräte jedoch erst einmal im Haus, hat man die GIS auch zu bezahlen. Wie oft man das Programm nützt, ist einerlei. Frei nach dem bekannten und erprobten Prinzip „wenn der GIS-Mann läutet, einfach nicht die Türe aufmachen“ kam ich jahrelang schadlos davon, bis mich das Karma einholte.