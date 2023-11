Pension: Klassenkampf auf dem Rücken der Falschen

Nichts ist in Österreich so beliebt wie der gute alte Klassenkampf. Hierzulande hat er fast schon so eine austrabende Tradition wie die Sachertorte, Mozartkugeln oder Grant in alt herkömmlichen Kaffeehäusern. Die „Oberen“ treten immer gegen „die da unten“. Die „Unteren“ würden es „denen da oben“ gerne einmal zeigen. Jörg Haider (und später auch HC Strache) propagierten in rechten Wahlkämpfen gerne den Spruch „Sie sind gegen ihn. Weil er für euch ist.“ Nichts als Polemik, aber durchaus wirkungsvoll. Was heute die (a)sozialen Medien machen, wurde früher noch physisch plakatiert. Fakt ist, dass sich die Bürger in Österreich schon seit geraumer Zeit von den Politikern im Stich gelassen fühlen. Wenn wir von drängenden Problemen sprechen, kommen wir mit dem Aufzählen gar nicht mehr nach. Migration, Gesundheits- und Bildungssystem, Sicherung der Pensionen - wo anfangen, wo aufhören?