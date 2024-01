In vier Krankenhäusern in Kärnten drohen Streiks

Im August vergangenen Jahres wurde der Förderkatalog für die Kollektivvertragsverhandlungen der geistlichen Krankenhäuser Kärntens präsentiert. „Diese beschränken sich nicht nur auf die Pflege, sondern sämtliche Berufsgruppen, von Ärzten über Physiotherapeuten bis zu Psychologen. Seither hat es bereits sechs Verhandlungsrunden gegeben. Mit Jänner hätte der neue KV in Kraft treten sollen. Tatsächlich gab es bis dato aber nur vage mündliche Zusagen", ärgert sich Theres Marschnig, Betriebsrätin des Elisabethinen Spitals in Klagenfurt, das neben dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit sowie dem Krankenhaus Waiern und dem Spital de La Tour in Treffen betroffen ist.