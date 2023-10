Im Wandel der Zeit: Medizin einst und heute

Auch ihr Kollege, Facharzt Andreas Neuschitzer, spricht von einer allgegenwärtigen Digitalisierung, ohne die es heutzutage gar nicht mehr ginge, bemerkt aber auch eine negative Entwicklung. „Es ist schon praktisch, in der elektronischen Krankenakte alles rasch und unkompliziert nachlesen zu können, aber dafür sind der Dokumentationsaufwand und die Bürokratie heute auch um einiges größer“, so der Familienvater, dem eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtig ist – eine Bezeichnung, die den Altmediziner Schlapper zum Schmunzeln bringt: „Dieses Wort hat es zu unserer Zeit noch nicht einmal gegeben. Damals war die Einstellung auch eine ganz andere. Wenn man als Assistenzarzt zwei Tage lang im Dienst war, ist man an seinem freien Tag oft nicht heim gegangen, um bei einem spannenden Eingriff dabei zu sein, oder gar mitzuoperieren. Wir waren froh, überhaupt einen Job zu bekommen. Man könnte fast von einer Art Demut sprechen, die wir Vorgesetzten entgegengebracht haben. Das ist heute nicht mehr so – und das ist auch gut so.“