Van der Bellen sieht Gefahr eines Flächenbrands

„Solidarität an der Seite Israels“

Österreich stehe in „unverbrüchlicher Solidarität an der Seite Israels“, wann immer dessen Existenz bedroht sei. Der Krieg habe aber auch „enormes Leid“ über die Zivilbevölkerung in Gaza gebracht. Die Antwort darauf müsse in der „uneingeschränkten Achtung des humanitären Völkerrechts, dem umfassenden Schutz der Zivilbevölkerung und einem raschen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe für die Bevölkerung liegen“, so Van der Bellen.