Kung-Fu-Randale im Rettungswagen

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Diesmal muss er sich wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung verantworten. Es geht um einen Vorfall Mitte Oktober am Bahnhof Feldkirch. Die Opfer: Bundespolizisten. Diese hatten dort am späten Abend den Alkoholiker mit einer stark blutenden Wunde am Kopf angetroffen und die Rettung verständigt. Als die Beamten den Verletzten ins Rettungsauto verfrachten, beginnt der Mann zu randalieren. Mit Fußtritten gegen die Uniformierten versucht er sich der Fixierung zu widersetzen. Ein Beamter wird dabei am Oberschenkel verletzt.