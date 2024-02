BMW 520d: Für gut befunden - aber nicht alles …

BMW entfernt sich etwas von dem, was viele Fans an der Marke schätzen. Das gilt auch für die neueste Version der Münchner Business Class, den 5er. Er ist so etwas wie das Sprungbrett in die Zeit der „Neuen Klasse“, daher legen seine Eltern vor allem Wert auf den i5. Wir haben uns für den Podcast aber den Basis-Diesel angesehen und für gut befunden - allerdings nicht alles an dem Wagen.