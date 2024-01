Katze von Tierpension einfach nicht mehr abgeholt

Jede Woche stellt die „Krone“-Tierecke Fellnasen vor, die auf ein gutes Zuhause warten. Und jede Woche sind Schicksale dabei, die schockieren. So wurde eine zehnjährige Katze einfach in einer Pension zurückgelassen und nicht mehr abgeholt. Ob es wohl damit zu tun hat, dass sie das Coronavirus in sich trägt?