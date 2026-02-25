Polizist über Lebensrettung: „Du tust, was geht“

Frau aus Wasser gezogen

Mit einem Messer gelang es ihm, die 25-Jährige freizuschneiden und aus dem Auto zu ziehen. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Spital eingeliefert. Mayr selbst hatte sich bei der Hilfeleistung Schnittverletzungen zugezogen und kam mit nur mehr 35 Grad Körpertemperatur ins Krankenhaus. Trotzdem: „In so einer Situation tust du alles, was geht. Obwohl ich selbst kurz Panik hatte.“