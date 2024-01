Rekordsumme: So viel kassieren Kitzbühel-Sieger

Diese Rekordsumme teilt sich erstmals gleichmäßig auf die zwei Abfahrten „Kitzbühel“ am Freitag und „Hahnenkamm“ am Samstag sowie den Slalom am Sonntag für die jeweils Top-30 auf. Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000.