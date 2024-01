Drei Tage lang Tristesse, dann kommt Retter Manuel

Drei Tage lang Tristesse im österreichischen Skilager in Wengen, dann rettete Manuel Feller die Ehre unserer Herren. Der Tiroler glänzt in der Form seines Lebens, besticht durch Konstanz und genoss nach seinem dritten Slalomsieg zu Recht ein ausgiebiges Bad in der Menge. Die beste Werbung für den Ganslernhang-Klassiker am Sonntag in Kitzbühel.