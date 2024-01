„Eltern werden Kindern den Skisport verbieten“

Nach Kohler erwischt es Pinturault und Kilde

Nach zwei Trainings am Dienstag und Mittwoch gab es am Donnerstag eine verkürzte Abfahrt, die ein in Beaver Creek wetterbedingt abgesagtes Rennen ersetzte. Am Freitag folgte der längste Super-G im Weltcup, am Samstag die längste Abfahrt. Das dichte Speed-Programm in Wengen sorgt vor den Ski-Hits in Kitzbühel für heftige Diskussionen. „Das ist keine Kritik, aber hoffentlich eine Lehre für alle, für jeden Austragungsort, für jeden Verband, für die FIS, dass mehr nicht immer besser ist“, beklagte bereits Dominator Marco Odermatt.