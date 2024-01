Puchner: „Das ist schon überraschend, ...“

Die Österreicherinnen halten 2023/24 nun bei neun Stockerlplätzen und haben damit bereits die schwache Bilanz aus der Vorsaison eingestellt. Mit fünf Podestplätzen in den drei Heimrennen hätte die Ausbeute kaum ertragreicher ausfallen können. „Es scheint so, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Jetzt heißt es am Boden bleiben und an diesen kleinen Rädchen weiterzudrehen, um noch weiter nach vorne zu kommen“, sagte Cheftrainer Roland Assinger.