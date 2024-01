Super-G der Damen in Zauchensee - ab 11 Uhr LIVE

Viel ist dieser Tage im Salzburgerland vom „gegenseitigen Pushen“ die Rede. „Ich glaube, wir können voneinander viel lernen und helfen uns gegenseitig“, merkte Venier an. Nur Minuten davor klang Puchner ähnlich. Fast so, als hätten sich die beiden Podestfahrerinnen abgesprochen. Einiges spricht aber dafür, dass die Beschwörung des neuen Teamspirits nicht nur leere Worthülsen sind. Die Erfolgswelle wird in Zauchensee gemeinsam gesurft.