„Champ“ ist nach einem halben Jahr endlich daheim

Ein halbes Jahr nach dem sensationellen Sieg bei einem Rennen der Millionen-Challenge in Simbabwe ist Brieftaube „Heinz“ endlich wieder daheim in seinem Schlag in Lenzing. Die Rückreise begann zwar schon kurz nach dem Rennen, aber wegen der strengen Vorschriften musste der „König der Lüfte“ bei jeder Zwischenlandung seines Heimflugs mehrere Wochen in Quarantäne verbringen.