Brieftaube „Heinz“ siegte beim Millionen-Rennen

Was für Radsport-Fans die laufende Tour de France, ist für Brieftaubenzüchter die Victoria Falls World Challenge in Afrika. 1,5 Millionen Dollar Preisgeld werden beim härtesten Rennen der Welt bei den Vorausscheidungen und im Finale ausgeschüttet. 6577 Tauben von 613 Züchtern aus 37 Ländern sind am Start. Dem Sieger winken am 28. Juli, 70.000 Dollar. Hoffnungen auf einen Triumph darf sich auch völlig überraschend „Heinz“ aus Lenzing machen.