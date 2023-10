Nach Millionenrennen ist „Heinz“ im Liebesglück

Den Strapazen der Challenge folgt eine mindestens genauso anstrengende Heimreise. Wegen diverser Auflagen geht es um die halbe Welt. Derzeit befindet sich „Heinz“ beim Zwischenstopp in Kanada in der verpflichtenenden, mehrwöchigen Quarantäne. In wenigen Tagen soll es Richtung Europa weitergehen. „In den Niederlanden wird er wieder in Quarantäne müssen“, ist Wolfgang Miks schon ungeduldig. Eineinhalb Jahre ist es her, dass er seinen Liebling das letzte Mal in Händen hielt.