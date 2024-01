Doppelte Gage? Ex-Kanzler will sich erklären

Mit dem Kärntner Landeschef Peter Kaiser hat der Ex-Kanzler einen mächtigen Fürsprecher. Und in Niederösterreich, wo Gusenbauer 1979 in die SPÖ eintrat, spielt die Landespartei ihrem Promi-Genossen den Ball zurück. „Es liegt nicht an mir, ihm etwas auszurichten“, so Landesparteimanager Wolfgang Zwander.