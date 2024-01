Benko/Gusenbauer: Sogar Kanzlergage gab es doppelt

Der Aktenvermerk

Am 12. April 2010 wurde die Ursprungsvereinbarung vom Dezember 2008 dann schriftlich dahingehend verändert, dass Gusenbauer fortan anstatt „projektbezogener, erfolgsorientierter Sonderhonorare“ eben „ein Pauschalhonorar in Höhe von EUR 280.000,- p.a. rückwirkend ab 2009“ erhalten solle. Das ist in einem Aktenvermerk der mittlerweile insolventen Signa Holding dokumentiert, der die Unterschrift von Holding-Geschäftsführer Marcus Mühlberger trägt. Mühlberger war von Benko später, als der Signa-Gründer nach einer strafrechtlichen Verurteilung keine offiziellen Organfunktionen mehr innehatte, in kleiner Runde einmal als „Unterschriftenaugust“ bezeichnet worden.