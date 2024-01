Wenn Traditionen hoffentlich vor die Hunde gehen

Hochrangige Vereinsmitglieder üben Kritik

Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen fordert auch er ein Ende der privaten Schutzarbeit: „Man muss einem Hund das Beißen nicht beibringen, und er will auch nicht gehetzt werden - diese Form des Trainings ist aus der Zeit gefallen“, so der sympathische Manager. Es ist wirklich verwunderlich, warum die Kanzlerpartei in dieser Angelegenheit - fernab von Agrarpolitik - so blockiert. Denn Koalitionspartner und Tierschutzminister Johannes Rauch haben bereits vor Monaten eine diesbezügliche Verordnung vorbereitet.