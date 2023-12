ÖVP blockiert seit Monaten den Tierschutz!

Brief an den Kanzler

In einem offenen Brief an Kanzler Nehammer spricht sie stellvertretend für Tierfreunde in ganz Österreich und stellt klar: „Das bedeutet keineswegs das Verbot des gesamten - dreiteiligen - Gebrauchshundesports: ‘Fährtenarbeit‘ und ‘Unterordnung‘ würden nach wie vor erlaubt sein, lediglich der äußerst problematische sogenannte ‘Schutzdienst‘ wäre von einem solchen Verbot betroffen. Davon unberührt würden auch alle anderen Hundesportarten wie beispielsweise „Agility“ sowie die Ausbildung von Diensthunden des Bundesheeres und der Polizei bleiben“.