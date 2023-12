Hamas-Geisel erklärt Lächeln während Entführung

Während die Terroristen der Hamas am 7. Oktober unschuldige israelische Zivilisten ermorden oder in den Gazastreifen verschleppen, wirkt das ältere Entführungsopfer Yaffa Adar auf Bildern des Massakers entspannt - viele meinen sogar, ein Lächeln auf ihrem Gesicht erkennen zu können. Doch die 85-Jährige, die befreit werden konnte, ist keinesfalls dement, wie Beobachter zunächst annahmen. In einem Interview erklärte sie nun, was ihr in den bangen Momenten ihrer Verschleppung durch den Kopf ging.