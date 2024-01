Wohnhaus in Dornbirn wegen Brand evakuiert

Am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr wurden die Bewohner eines mehrstöckigen Hauses in der Arlbergstraße in Dornbirn aus dem Schlaf gerissen. Im obersten Stock des Wohnblocks war ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten das Haus und brachten die 30 Bewohner ins Freie. Die Menschen wurden in Folge im Restaurant des gegenüberliegenden Sparmarkts untergebracht.