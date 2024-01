Jennifer Lopez „bekommt nicht genug“ vom Heiraten

Lopez hatte im Sommer 2022 den Schauspieler Ben Affleck geheiratet, mit dem sie rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen war. Davor war sie zwischen 1997 und 1998 mit dem Kellner Ojani Noa, von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Cris Judd und ab 2004 zehn Jahre lang mit dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie Zwillinge hat. „Can‘t Get Enough“ ist die erste Single von Lopez‘ neuem Album „This is Me ... Now“, das am 16. Februar erscheinen soll.