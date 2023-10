Bestätigt Jennifer Lopez hier die Beziehungskrise?

Kurz, nachdem ein Insider am Wochenende behauptet hat, dass Jennifer Lopez ihren Ehemann Ben Affleck nach nur 15 Monaten Ehe zum Paartherapeuten schleift, tauchte sie in Malibu mit einer „Jennifer“-Kette in Gold auf. Fans wissen: Die 54-jährige Pop-Diva hat auch eine „Ben“-Kette, mit der sie sich immer wieder in den sozialen Medien zeigt.