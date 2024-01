U-Ausschüsse: Beweise könnten noch nötig sein

Befragungen beginnen im März

Die Befragungen im COFAG-Ausschuss beginnen am 6. und 7. März, eine Woche später folgt der ÖVP-U-Ausschuss. Anschließend wird wochenweise gewechselt. Die letzte Gelegenheit für Befragungen ist am 22. beziehungsweise 23. Mai. Vorsitzender ist in beiden Fällen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der zuletzt immer wieder in Kritik geriet. So hatte er etwa 2021 vorgeschlagen, die Wahrheitspflicht der Aussagenden im Ibiza-Untersuchungsausschuss auszusetzen.