Straffer Zeitplan: U-Ausschüsse sind fixiert

Die beiden parlamentarischen U-Ausschüsse sind fix! Mit den Aufrufen im Nationalratsplenum wurden am Freitagabend, am letzten Sitzungstag vor den Weihnachtsfeiertagen, der von SPÖ und FPÖ verlangte und der von der ÖVP beantragte U-Ausschuss formal eingesetzt. Beide sollen planmäßig am 11. Jänner starten.