FPÖ will Blümel, Brunner, Nehammer und Benko laden

Das gab Generalsekretär Christian Hafenecker am Mittwoch bekannt. Am Donnerstag treffen sich die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Erwartet wird, dass sie einen Arbeitsplan sowie erste Ladungslisten vorlegen. Der COFAG-U-Ausschuss soll Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur beleuchten, ein weiter ÖVP-Ausschuss beschäftigt sich mit dem „Rot-Blauen Machtmissbrauch“, der die Regierungsbeteiligungen von SPÖ und FPÖ zwischen Jänner 2007 und Jänner 2020 untersuchen will.