Nach 188 Straftaten klickten die Handschellen

In der Zeit zwischen 2020 und 2023 verübte die Tätergruppe in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung und Bruck an der Leitha überwiegend Einbruchsdiebstähle in Vereinslokale, Selbstbedienungsautomaten, Baustellen und Zeitungskästen. Nach Abschluss der umfangreichen kriminalistischen Erhebungen wurden insgesamt neun Verdächtige ermittelt, die die Straftaten in unterschiedlicher Zusammensetzung verübt haben. Als Haupttäter fungierten dabei drei Männer im Alter von 25, 30 und 39 Jahren aus den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha. Bei den Mittätern handelt es sich um vier Männer im Alter von 25, 29, 42 und 42 Jahren und zwei Frauen im Alter von 21 und 25 Jahren.