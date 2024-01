Tochter rief nach Gondel-Absturz via Facetime an

Der Skiurlaub einer dänischen Familie endete am Dienstagmorgen dramatisch. Ein Baum stürzte auf die Seilbahn und ließ die Gondel mit den vier Dänen etwa zehn bis zwölf Meter in die Tiefe stürzen. Eine halbe Stunde lagen sie - zwei in der Gondel, zwei draußen im Schnee - am unwegsamen Unfallort, bevor Hilfe eintreffen konnte.