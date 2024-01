Gondeldrama: Papa, Tochter, Sohn, Onkel abgestürzt

Neue Details zum Gondelabsturz am Dienstagvormittag im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal: Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte, saß eine Familie - konkret ein Vater mit seiner Tochter und seinem Sohn sowie ein Onkel - in der Unglücksgondel. Alle vier Insassen erlitten schwere Verletzungen - eine Person schwebt in Lebensgefahr.