Gondeldrama: Familienvater weiter in Lebensgefahr!

Familienvater nach OP auf der Intensivstation

Der 49-Jährige musste am Dienstag an der Innsbrucker Klinik stundenlang operiert werden. Mittwochfrüh schilderte Sprecher Johannes Schwamberger gegenüber der „Krone“: „Der Mann wurde am Abend nach der Operation auf die Intensivstation verlegt. Er befindet sich weiter in kritischem Zustand.“