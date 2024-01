Bei Macheten-Mann jede Menge Drogen entdeckt

Ein Beziehungsstreit war laut Polizei der Auslöser für den folgenschweren Einsatz am vergangenen Freitag in Bad Sauerbrunn. In einem kleinen Haus in der Wiesener Straße sei gegen 14.30 Uhr ein Konflikt zwischen dem Mieter (55) und seiner Frau (60) eskaliert, wie es laut erster Alarmmeldung hieß. Mit einer Machete soll der Deutsche einen Polizisten attackiert haben, der Beamte wurde verletzt.