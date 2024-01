Unwetter und Inflation: Neuhaus droht Insolvenz!

„Unser Voranschlag 2024 enthält ein existenziell bedrohliches Szenario, das wir so nicht beschließen können“, meint Bürgermeister Patrick Skubel. Schon vor seinem Amtsantritt habe man in der 1000-Seelen-Gemeinde immer wieder Abgänge zu verzeichnen gehabt. Heuer stehen 4,1 Millionen Euro an Einnahmen Ausgaben von über 4,9 Millionen gegenüber. Skubel: „Wir schreiben ein Minus von über 800.000 Euro. Nichts geht mehr!“ Schuld daran seien die massiv gestiegenen Abgaben, Personalkosten, die Inflation und die enormen Unwetterschäden: „Die Spuren sind noch nicht beseitigt. Es gibt immer noch über eine Million Euro zu investieren.“