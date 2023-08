Zerstörte Straßen und gesperrte Ausflugsziele

Auch die Gemeinde Neuhaus zählt zu den Gebieten, wo Hochwasser und Erdrutsche gewütet haben. „Wir sprechen hier vom ersten Großereignis in diesem Ausmaß in unserer Geschichte“, sagt Patrick Skubel. Der Bürgermeister leitete als Bezirksfeuerwehrchef auch die vielen Einsätze in der Region. Den Schaden an der Infrastruktur in seiner Gemeinde bewertet er als horrend: „Wir liegen bei 3,5 Millionen Euro.“