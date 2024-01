Alle Infos zum historischen Thronwechsel der Dänen

In weniger als einer Minute wird Kronprinz Frederik von Dänemark am Sonntag zum König. Sobald seine Mutter, Königin Margrethe II., nach 52 Jahren am Thron am Todestag ihres Vaters Frederik IX. kurz nach 14 Uhr mit ihrer Unterschrift abdankt, ist der Moment gekommen, in dem aus Frederik König Frederik X. wird. Um es amtlich zu machen, wird er im Anschluss proklamiert. Hier lesen Sie alle Infos zu dem historischen Tag!