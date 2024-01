Warum die Polizei gezielt auf Oberkörper schießt

Polizeieinsätze wie am Freitag in Bad Sauerbrunn im Burgenland, bei dem eine offenbar psychiatrisch auffällige Person erschossen wurde, sind in Österreich selten. Aber: In Notwehrsituationen, insbesondere wenn ein Polizist aus nächster Nähe mit einem Messer oder einer Machete angegriffen wird, erfolgt der Fokus der Ausbildung darauf, „nach der Schusswaffe zu greifen“, wie Chefinspektor Markus Tantinger, vom Ausbildungszentrum im Innenministerium sagt.