Luca Meisl soll Lustenaus Defensive stärken

Kurztrainingslager in Au

Am Mittwoch reisen die Lustenauer nach Au in den Bregenzerwald, wo in der Heimatgemeinde von Sportvorstand Stephan Muxel ein zweitätiges Kurztrainingslager auf dem Programm steht. Nach der Rückkehr wartet am Samstag dann mit dem FC Biel-Bienne auswärts der erste Testspielgegner (15).