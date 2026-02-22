Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Wanderrouten

Durch die stille Weite im Kojenmoos

Vorarlberg
22.02.2026 11:30
Das Kojenmoos in Riefensberg.
Das Kojenmoos in Riefensberg.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Das Kojenmoos bei Riefensberg ist eines der größten Hochmoore des Landes. Durch das Schutzgebiet verläuft zudem die Grenze zu Bayern. Präparierte Winterwanderwege führen durch diese besondere Landschaft.

0 Kommentare

Für den heutigen Tourentipp geht es nach Riefensberg im Bregenzerwald. In der Gemeinde befinden sich das Skigebiet Hochhäderich sowie das Naturschutzgebiet Kojen-Moos, das zu den besonders wertvollen Landschaftsräumen der Region zählt. Die Gegend rund um das heutige Riefensberg wurde bereits um das Jahr 1000 besiedelt. Damals gehörten die Ländereien den Grafen von Montfort, die in ihrem Jagdgebiet zum Schutz einen Steinturm errichten ließen. In dessen Umgebung ließen sich Bauern aus dem Mittelbregenzerwald nieder und begannen, das Land zu roden. Um 1100 schenkten die Grafen von Montfort den westlichen Teil des Gebiets dem Kloster Mehrerau. Die Mönche rodeten weitere Flächen und legten einen großen Gutshof an, um den sich erneut Bauern ansiedelten. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1249 – damals noch unter dem Namen „Rivinsperc“.

Tipps und Infos

Typ: gemütliche(Winter-) Rundwanderung
Ausgangspunkt: Talstation Hochhäderich, Riefensberg
Dauer: rund zweieinhalb Stunden
Ausrüstung: Winterwanderschuhe mit Spikes oder Schneeschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung im Schichtprinzip, Tagesrucksack mit Getränk/Snack, die Strecke kann auch mit Langlaufski (+ entsprechende Ausrüstung) begangen werden
Einkehrmöglichkeiten: Almhotel Hochhäderich (direkt bei der Talstation auf Vorarlberger Seite), Alpengasthof Hörmoos (auf Allgäuer Seite)
Anmerkung: der Parkplatz bei der Talstation Hochhäderich ist für Winterwanderer gebührenpflichtig (nur Bargeld)

Von 1805 bis 1814 gehörte Riefensberg zu Bayern, danach wieder zu Österreich. Heute ist die Gemeinde Mitglied des grenzübergreifenden Gemeinschaftsprojekts „Naturpark Nagelfluhkette“. Durch das Schutzgebiet Kojenmoos verläuft außerdem die österreichisch-deutsche Staatsgrenze zum bayerischen Landkreis Oberallgäu. Das Kojenmoos ist ein ausgedehnter Moorkomplex mit zwei relativ unberührten Latschenhochmooren. Kleine, mäandrierende Bäche entwässern die abwechslungsreiche Naturlandschaft und prägen ihren besonderen Charakter. Früher wurde am Westende noch Torf abgebaut, heute wird das Gebiet jedoch nur noch extensiv genutzt – mit Rücksicht auf seltene und teils bedrohte Pflanzenarten. Typisch für das Kojenmoos sind die nährstoffarmen Böden, mächtige Torfschichten und eine hoch spezialisierte Vegetation, die perfekt an die extremen Standortbedingungen angepasst ist.

Mäandernder Bach im Kojenmoos.
Mäandernder Bach im Kojenmoos.(Bild: Rubina Bergauer)
Schneegestöber in Riefensberg.
Schneegestöber in Riefensberg.(Bild: Rubina Bergauer)
Ein Baum wächst aus dem Nagelfluhgestein.
Ein Baum wächst aus dem Nagelfluhgestein.(Bild: Rubina Bergauer)

Auch viele seltene Tierarten zählen zu den Moor-Bewohnern. Besonders erwähnenswert ist, dass der Wiesenpieper, eine in Vorarlberg als ausgestorben geltende Vogelart, hier 2013 wiederentdeckt wurde. Zur Winterzeit liegt das Moor unter einer weißen Schneedecke verborgen, nur Latschen und vereinzelte Nagelfluhbrocken durchbrechen das Weiß. Doch selbst an trüben Tagen wohnt dem Kojenmoos eine natürliche Magie inne: eine gedämpfte Stille, die die Landschaft geheimnisvoll und zeitlos wirken lässt. Um das zu erfahren, startet man vom Parkplatz des Skigebiets Hochhäderich. Von dort führen präparierte Winterwanderwege und Langlaufloipen durch die Landschaft.

Nagelfluh

Nagelfluhgestein ist ein sogenanntes Konglomeratgestein, das aus vielen rundlichen Kieseln und Geröllstücken besteht, die durch ein natürliches Bindemittel (meist Kalk oder Sand) fest miteinander „verbacken“ wurden. Seinen Namen hat es daher, dass die eingeschlossenen Steine oft wie eingeschlagene Nägel aussehen. Nagelfluh entsteht typischerweise in Gebieten mit starken Strömungen, zum Beispiel in Flussläufen, Schwemmfächern oder Gletscher-Vorlandgebieten, wo viel Material abgelagert wird. Die Nagelfluhkette, ein markanter Bergkamm aus diesem Gestein, erstreckt sich vom bayerischen Allgäu bis in den Bregenzerwald und das Vorarlberger Alpenvorland. Interessant ist, dass man an den enthaltenen Geröllen oft erkennen kann, aus welchen Regionen das Material ursprünglich stammt – Nagelfluh ist also wie ein geologisches Geschichtsbuch. Außerdem ist das Gestein unterschiedlich widerstandsfähig: Manche Nagelfluhwände sind sehr stabil, andere verwittern leicht, wodurch markante Landschaftsformen wie steile Felsen, Schutthalden oder zerklüftete Hänge entstehen.

Nagelfluhgestein.
Nagelfluhgestein.(Bild: Rubina Bergauer)

Ein grenzüberschreitender Rundweg verbindet den Bregenzerwald mit dem Oberallgäu beziehungsweise Vorarlberg mit Bayern. Man folgt der blauen Beschilderung bis zum Plateau der Hörmoos-Alpe (1270 m). Der Alpgasthof „Hörmoos“ auf der Allgäuer Seite des Naturschutzgebiets hat auch während der Wintersaison geöffnet und bietet sich für eine gemütliche Einkehr an. Von dort geht man schließlich ein Stück weit abwärts zur Hochwiesalpe, danach weiter zur Glutgschwandenalpe und zuletzt über die Moosalpe zurück zum Ausgangspunkt. Während der gesamten Tour sind keine großen Aufstiege zu bewältigen, weshalb sich die Strecke auch für Familien eignet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
22.02.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
3° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
449.653 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.665 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.201 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
901 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Vorarlberg
Schönste Wanderrouten
Durch die stille Weite im Kojenmoos
Krone Plus Logo
Funkenbrauchtum
Hexenverbrennung lebt als düstere Folklore weiter
Beim Abbiegen
Mutter und Sohn (11) von Auto niedergefahren
Nach Lawinenabgang
Nobel-Skiorte Lech und Zürs sind wieder erreichbar
Für das Meisterplayoff
Altach-Frauen wollen beim LASK Grundstein legen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf