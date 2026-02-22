Durch die stille Weite im Kojenmoos

Für den heutigen Tourentipp geht es nach Riefensberg im Bregenzerwald. In der Gemeinde befinden sich das Skigebiet Hochhäderich sowie das Naturschutzgebiet Kojen-Moos, das zu den besonders wertvollen Landschaftsräumen der Region zählt. Die Gegend rund um das heutige Riefensberg wurde bereits um das Jahr 1000 besiedelt. Damals gehörten die Ländereien den Grafen von Montfort, die in ihrem Jagdgebiet zum Schutz einen Steinturm errichten ließen. In dessen Umgebung ließen sich Bauern aus dem Mittelbregenzerwald nieder und begannen, das Land zu roden. Um 1100 schenkten die Grafen von Montfort den westlichen Teil des Gebiets dem Kloster Mehrerau. Die Mönche rodeten weitere Flächen und legten einen großen Gutshof an, um den sich erneut Bauern ansiedelten. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1249 – damals noch unter dem Namen „Rivinsperc“.