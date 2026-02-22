Das ist doch nicht so gemeint!

Kaffee mit Polizisten? Das ist nicht jedermanns Sache. Autor Robert Schneider jedenfalls überlegt es sich zweimal, ob er mit der Exekutive tatsächlich auf Tuchfühlung gehen will...
Einkaufen wird demnächst nachrichtendienstlich über-wacht werden. Wie die „Krone“ am 12. Februar berichtete, soll der ehemalige Kapo der „Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst“ (DSN) Omar Haijawi-Prichner den größten Nahversorger Österreichs „Spar“ für „moderne Bedrohungen“ wappnen. Die „Sicherheitsstandards in den Märkten (...)“ sollen erhöht werden, außerdem wird man nun öfters die österreichische Polizei in besagter Kette antreffen, denn sie kooperiert mit dem Unternehmen unter dem Stichwort „Gemeinsam sicher“ in einem „bürgernahe(n) Format“, das sich „Coffee with Cops“ nennt.
Ob ich Lust oder Zeit habe, während meiner Einkäufe mit einem „Cop“ Kaffee zu trinken, steht auf einem anderen Blatt, aber die Pressemeldung hat einige Irritation hervorgerufen. Dabei, liebe Leute, war das doch alles nicht so gemeint!
Die „Cops“, die in Zukunft am Kaffeeautomaten chillen, schauen in Wirklichkeit „Spar“ auf die Finger, nicht dem Konsumenten. Die kümmern sich jetzt hingebungsvoll um das, was wirklich auf den Packungen steht, um die sogenannte Shrinkflation, um sonstige hinterlistige Verkaufstricks. Die beißen für Sie in saure, wurmstichige Äpfel, in matschige Bananen oder Tomaten, sortieren labbriges Gemüse aus oder schlappe Salatblätter, um eben den Kunden vor den tatsächlichen „modernen Bedrohungen“ in so einer Lebensmittelkette zu schützen.
Oder habe ich das völlig falsch verstanden? Denn beim Einkaufen war ich mir noch nie einer Bedrohung bewusst. (Die Preispolitik des Unternehmens ausgenommen.) Ich nutze die Tätigkeit gern, um ins Gespräch zu kommen, mit Bekannten ein Schwätzchen zu halten. Aber trotzdem gut, wenn Herr Haijawi-Pirchner „Spar“ in die Mangel nimmt. Vielleicht lerne ich ihn ja einmal persönlich bei einem „Coffee with Cops“ kennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.