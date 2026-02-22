Das ist doch nicht so gemeint!

Die „Cops“, die in Zukunft am Kaffeeautomaten chillen, schauen in Wirklichkeit „Spar“ auf die Finger, nicht dem Konsumenten. Die kümmern sich jetzt hingebungsvoll um das, was wirklich auf den Packungen steht, um die sogenannte Shrinkflation, um sonstige hinterlistige Verkaufstricks. Die beißen für Sie in saure, wurmstichige Äpfel, in matschige Bananen oder Tomaten, sortieren labbriges Gemüse aus oder schlappe Salatblätter, um eben den Kunden vor den tatsächlichen „modernen Bedrohungen“ in so einer Lebensmittelkette zu schützen.