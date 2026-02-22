Florianis mussten in Hohenems ausrücken

Am Samstag um 20.12 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Container bei der Volksschule Schwefel in Hohenems brennen würde. Beim Eintreffen der Exekutive stand dort ein Altpapier-Behälter in Brand. Zwei Anrainer hatten das Feuer noch vor Eintreffen der Florianijünger weitgehend eingedämmt.