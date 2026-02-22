Florianis mussten in Hohenems ausrücken
Containerbrand
Keinen ruhigen Samstagabend erlebten die Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Hohenems: Dort hatte ein Altpapier-Container Feuer gefangen, die Florianijünger konnten Schlimmeres verhindern.
Am Samstag um 20.12 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Container bei der Volksschule Schwefel in Hohenems brennen würde. Beim Eintreffen der Exekutive stand dort ein Altpapier-Behälter in Brand. Zwei Anrainer hatten das Feuer noch vor Eintreffen der Florianijünger weitgehend eingedämmt.
Die Feuerwehr übernahm dann die Löscharbeiten, das angrenzende Gebäude wurde durch das Feuer nicht beschädigt, glücklicherweise gab es auch keine Verletzten. 23 Florianis waren im Einsatz.
