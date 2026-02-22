Die Meistergruppe ist nah für die Altacherinnen

Damit haben die Rheindörflerinnen nun sechs Punkte Polster auf den ersten „Nicht-Playoff-Platz“, drei Runden sind im Grunddurchgang noch ausständig. Ein Sieg reicht sicher. Aber auch die Konkurrenz aus Salzburg müsste dreimal voll punkten, muss aber in der nächsten Runde beim beinahe makellosen Tabellenführer Austria Wien antreten. Dennoch will Summer die Früchte erst dann ernten, wenn sie wirklich reif sind. „Wir werden sicher nicht zu früh in Jubelstimmung ausbrechen, noch ist rechnerisch alles möglich und wir haben auch noch drei dicke Bretter vor uns.“ Die Altacherinnen spielen noch daheim gegen St. Pölten, fährt zur Vienna und empfängt am letzten Spieltag noch Sturm Graz.