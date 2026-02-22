16 Stunden im Bus für nichts bei den Bregenzern

Für SW Bregenz bedeutete die Spielabsage beim FAC viele unnötige Kilometer. Das haben Coach Andreas Heraf und seine Mannschaft aber mittlerweile schon wieder abgehakt, jetzt ist der nächste Gegner beim zweiten Auftaktversuch im Fokus.
Die Partie der Bregenzer beim FAC musste wegen des Chaos, das die 20 Zentimeter Neuschnee in Wien ausgelöst hatten, abgesagt werden, der Platz in Floridsdorf konnte nicht geräumt werden. Anreisen mussten die Schwarz-Weißen aber am Vortag dennoch – was schlussendlich viel Aufwand für nichts bedeutete. „Wir waren 16 Stunden im Bus, das war schon nicht lustig“, sagte SW-Coach Andy Heraf, für den bereits bei der Abreise in die Hauptstadt klar war, dass nicht gespielt werden kann. „Wenn man den Wetterbericht ernst genommen hätte, dann hätte man das Spiel vielleicht schon vorher verschieben können“, meinte Heraf, „aber es gibt Regeln, an die man sich halten muss und das haben wir gemacht.“
Schon abgehakt
Den unnötigen Abstecher in den Osten haben die Bregenzer nun aber schon wieder abgehakt, man bereitet sich bereits wieder auf die nächste Runde vor, wo beim zweiten Auftakt-Versuch am nächsten Freitag Pleite-Klub Austria Klagenfurt ins ImmoAgentur-Stadion kommen wird. Am Samstagvormittag stand die Heraf-Truppe schon wieder zum Training auf dem Platz.
