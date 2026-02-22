16 Stunden im Bus für nichts bei den Bregenzern

Die Partie der Bregenzer beim FAC musste wegen des Chaos, das die 20 Zentimeter Neuschnee in Wien ausgelöst hatten, abgesagt werden, der Platz in Floridsdorf konnte nicht geräumt werden. Anreisen mussten die Schwarz-Weißen aber am Vortag dennoch – was schlussendlich viel Aufwand für nichts bedeutete. „Wir waren 16 Stunden im Bus, das war schon nicht lustig“, sagte SW-Coach Andy Heraf, für den bereits bei der Abreise in die Hauptstadt klar war, dass nicht gespielt werden kann. „Wenn man den Wetterbericht ernst genommen hätte, dann hätte man das Spiel vielleicht schon vorher verschieben können“, meinte Heraf, „aber es gibt Regeln, an die man sich halten muss und das haben wir gemacht.“