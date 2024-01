Im Stauchaos droht jetzt auch noch ein Ideenstau

Per Demo – die „Krone“ berichtete – haben gut 400 Tennengauer am Freitag lautstark auf die lähmende Verkehrsproblematik hingewiesen. Die wesentlichen Forderungen von Organisatorin Franziska Wagner und Co.: Bessere Kontrolle von Abfahrtssperren, Blockabfertigen am Walserberg, Navis, die keine Ausweichrouten durch die Gemeinden anzeigen. Der Groll der Demonstranten und anwesenden Ortschefs richtete sich gegen Stefan Schnöll.