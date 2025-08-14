Zwei Mädchen bei Unfall mit Alkolenker verletzt

Die 15-Jährige lenkte ihr Moped am Mittwochabend in Michaelbeuern mit einer 13-jährigen Freundin auf dem Sozius auf einer Gemeindestraße in Richtung L221. Auf der engen Straße kam ihnen ein offenbar betrunkener 42-jähriger Flachgauer mit dem Auto entgegen. Die 15-Jährige bremste noch stark, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.