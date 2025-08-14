Zwei Mädchen bei Unfall mit Alkolenker verletzt

Eine 15-Jährige und eine 13-Jährige aus dem Salzburger Flachgau sind am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Alkolenker in Michaelbeuern verletzt worden. Die Mädchen waren auf einer Gemeindestraße unterwegs und konnten dem Alkolenker nicht mehr ausweichen.
Die 15-Jährige lenkte ihr Moped am Mittwochabend in Michaelbeuern mit einer 13-jährigen Freundin auf dem Sozius auf einer Gemeindestraße in Richtung L221. Auf der engen Straße kam ihnen ein offenbar betrunkener 42-jähriger Flachgauer mit dem Auto entgegen. Die 15-Jährige bremste noch stark, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Die beiden Mädchen wurden verletzt und von der Rettung ins Landesklinikum Salzburg gebracht. Der Alkotest ergab beim Autofahrer einen Wert von 1,34 Promille. Er ist seinen Führerschein los und wird angezeigt.
